Família pede ajuda para encontrar cachorro desaparecido em Apucarana

Uma família de Apucarana, no norte do Paraná, está pedindo ajuda para encontrar um cachorro da raça Burriler, de 1 anos e 2 meses, que desapareceu na manhã do último sábado (13). A animal, que atende pelo nome de Toddy, fugiu de uma residência localizada na rua Cornélio Kloster, no Jardim Interlagos.

O casal João Pedro e Bruna Morais são os tutores do cachorro. Segundo João, por conta do sumiço, a filha deles, de apenas dois anos de idade, está muito triste com a situação. “Minha filha é criança e está sentindo muita falta dele”, relatou.

A família está até mesmo oferecendo uma recompensa em dinheiro, caso alguém encontre o Toddy. Quem tiver alguma informação sobre o animal pode entrar em contato pelo (43) 98868-0810 ou pelo (43) 98427-2859.

