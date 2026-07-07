Família oferece recompensa de R$ 500 por cadelinha desaparecida em Apucarana

Pandora sumiu na região do Parque Municipal do Canal 70 Anos e do Senac. O tutor, que sofre com convulsões, faz apelo emocionado por informações

A família da cadelinha Pandora está mobilizada em busca do animal de estimação, desaparecido na região do Jardim Jaboti e do Senac, em Apucarana. Muito dócil e amigável, a cachorrinha sumiu e, desde então, familiares e amigos intensificaram as buscas na esperança de encontrá-la.

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Segundo a família, Pandora desapareceu nas proximidades da Rua Nagib Daher e, desde então, mobilizações têm sido feitas nas redes sociais e em grupos de mensagens para ampliar as chances de encontrá-la.

O desaparecimento tem causado ainda mais preocupação porque o tutor da cachorrinha enfrenta problemas de saúde. Conforme divulgado pela família, ele sofre com convulsões e está profundamente abalado com a ausência da companheira.

"Ele tem convulsões e está muito preocupado com o sumiço dela. Por favor, nos ajudem", pede a família em um apelo compartilhado nas redes sociais.

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Pandora é uma cadelinha de pequeno porte, de pelagem preta e cinza, conhecida por ser extremamente dócil e sociável. A suspeita é de que ela possa ter sido acolhida por alguém que ainda não conseguiu localizar os proprietários.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha pode entrar em contato pelos telefones (43) 99688-3432 ou (43) 99848-6923. A família reforça que qualquer detalhe pode ser essencial para que Pandora volte para casa.





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