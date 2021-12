Família identifica corpo encontrado carbonizado em Apucarana

Da Redação

Jaqueline Abreu Ramos, que mora em Maringá, confirmou ao site TNOnline, que ela e a família acreditam que o corpo encontrado carbonizado em Apucarana nesta quinta-feira (23), seria o pai dela, Sebastião Ramos, de 61 anos.

Jaqueline contou que o pai estava desaparecido desde terça-feira (21), e que a caminhonete dele foi encontrada carbonizada na Estrada dos Bertasso na tarde de quarta. "Meu pai é mestre de obras, trabalha há três anos em Apucarana, mas a cada 15 dias ele ia para Maringá, ver a nossa família. Na terça ele sumiu após às 20h, ele sempre manda mensagens de bom dia, boa noite e deste terça estávamos tentando falar com ele, na quarta encontraram a S-10 queimada e hoje o corpo", disse.

A jovem informou que o patrão reconheceu o corpo através da bota que ele usava. "Nós procuramos o IML, meu pai tinha uma ponte dentária também, que ajudou na identificação, mas ele estava usando a mesma boa que usava para trabalhar, estamos em contato com a polícia, com advogados para conseguir a liberação do corpo", explica.

Jaqueline, muito abalada, ainda falou que não consegue acreditar na crueldade que fizeram com o pai. "Não tem explicação o que fizeram com ele, era uma pessoa boa, tinha um enorme coração, queremos saber o que aconteceu, se foi um roubo, meu pai não merecia isso", finaliza.

De acordo com o Instituto Médico Legal, IML, a liberação do corpo ainda depende de exames mais complementares. A família acredita que realmente o homem carbonizado é Sebastião. Ele deixa esposa e a filha, além de muitos amigos em Apucarana e em Maringá, era um profissional muito experiente na área da construção civil.

O caso:

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu uma grave ocorrência. No final da manhã desta quinta-feira (23), o corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado, na região do Parque da Raposa, aos fundos do Residencial Dom Ângelo.

Ao lado do cadáver tinha ossos que seriam de um cachorro, também carbonizado. Um rapaz que recolhe recicláveis passava pelo local, encontrou uma bota e logo levou um susto. Viu o corpo queimado.

O rapaz pediu por ajuda e a PM foi chamada. A Polícia Civil e o Instituo Médico Legal também atenderam a ocorrência. O Instituto de Criminalística realizou a perícia do local.

De acordo com o Tenente Ricardo, da PM, o corpo estava quase 100% carbonizado. O investigador da Polícia Civil, Claudio Pará, informou que não é possível saber se a vítima é mulher ou homem. "O corpo estava na região de mata, não para saber se é homem ou mulher por causa do estado que ficou o corpo, todo carbonizado. Vamos agora abrir um inquérito para apurar a causa da morte, descobrir como essa pessoa morreu e quem é, vamos aguardar os laudos da perícia", explica.

O veículo encontrado:

Após denúncias, a Polícia Militar (PM) de Apucarana encontrou uma S-10 abandonada na Estrada dos Bertasso, zona rural do município, na tarde desta quarta-feira (22). O veículo estava pegando fogo quando a equipe chegou e ficou completamente destruído.

De acordo com a PM, por causa dos danos, não foi possível identificar se o veículo havia sido furtado ou quem é o proprietário. A S-10 foi entregue na delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.