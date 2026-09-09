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SOLIDARIEDADE

Família faz vaquinha para tratamento de apucaranense com doença rara

Carlos Roberto de Abreu foi laudado com Paralisia Supranuclear Progressiva; meta da arrecadação é de R$ 8 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Família faz vaquinha para tratamento de apucaranense com doença rara
Autor Carlos Roberto de Abreu, de 63 anos - Foto: Reprodução

A família do apucaranense Carlos Roberto de Abreu, de 63 anos, criou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar R$ 8 mil para custear exames de alta complexidade e tratamentos de reabilitação. Ele foi recentemente diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), uma doença neurodegenerativa rara e sem cura que afeta severamente os movimentos, a fala, a deglutição e a cognição.

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A confirmação do diagnóstico ocorreu há cerca de um mês, em Maringá, após um longo período de incertezas. Durante cerca de um ano, o morador de Apucarana passou por consultas com diversos profissionais — incluindo neurologistas, otorrinolaringologista e psiquiatra —, que indicaram inicialmente um quadro de depressão. Sem melhora e com a progressão dos sintomas, a família buscou atendimento especializado em Maringá, onde o neurologista identificou a PSP logo na primeira consulta.

Para dar sequência ao acompanhamento médico, o especialista solicitou exames como um PET Scan — cujo custo se aproxima de R$ 4 mil — e uma ressonância magnética do crânio. Além dos exames, o valor arrecadado na mobilização será destinado ao custeio imediato de sessões particulares de fisioterapia e fonoaudiologia. A intenção da família é dar início aos cuidados o quanto antes para conter a evolução rápida dos sintomas, enquanto aguardam o encaminhamento para o atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de uma consulta com geriatra.

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A filha de Carlos, Thaís Caroline, relata o impacto da doença na rotina do pai. "Ele sempre foi uma pessoa ativa, sempre trabalhou desde muito cedo. Não parava quieto, fazia as coisinhas em casa, e hoje, ele ter que parar de fazer tudo é muito triste, ele trabalhou até no limite dele, mas infelizmente não aguentou e teve que sair. De uns dias pra cá piorou, quase não consegue comer, não sorri, não tem expressão. Está muito triste ver ele nessa situação. Nós estamos fazendo o possível pra ele ficar ou tentar ficar bem, mas estamos todos sofrendo com ele", afirma a filha.

Como doar:

Os interessados em contribuir com a campanha de arrecadação para os exames e o tratamento de Carlos Roberto de Abreu podem fazer sua doação diretamente na página da vaquinha online clicando neste link. Qualquer valor arrecadado ajuda a família a se aproximar da meta de R$ 8 mil e a garantir os cuidados médicos necessários.

Família faz vaquinha para tratamento de apucaranense com doença rara
AutorFoto: Arquivo Pessoal


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