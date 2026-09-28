Família faz pedido de orações para o empresário Luiz Hirose, internado na UTI

A família do empresário Luiz Hirose, de 80 anos, está mobilizando amigos e a comunidade de Apucarana em uma corrente de orações pela sua recuperação. O pioneiro da construção civil está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência após uma complicação em seu estado de saúde.

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A notícia foi compartilhada nas redes sociais por seu neto, Lucas Hirose, que atualizou o quadro médico do avô e agradeceu o apoio que a família vem recebendo.

"Gostaria de compartilhar uma atualização a respeito do quadro de saúde do meu vô, Luiz Hirose. Em nome de toda a família, agradecemos imensamente por todas as mensagens de carinho, preocupação e, principalmente, pelas orações que temos recebido neste momento. Ele já vinha passando por um processo de tratamento, porém, na última sexta-feira, apresentou uma piora em seu quadro. Atualmente, encontra-se internado na UTI, em uma situação delicada, mas vem apresentando pequenas melhoras ao longo destes dias. [...] Continuamos pedindo que mantenham suas orações. E se Deus quiser, iremos reverter essa situação juntos", escreveu.

Em conversa com o TNOnline, Lucas Hirose comentou que o avô sofre com problemas cardíacos, além de algumas situações que exigem atenção nos rins e pulmão. "Ele (Luiz Hirose) sentiu falta de ar na sexta-feira e teve uma piora nos exames. Foi para a emergência e está internado na UTI", disse.

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Além da trajetória empresarial, Luiz Hirose é conhecido em Apucarana pelo seu trabalho na área de assistência social e também de incentivo ao esporte. Casado há mais de 50 anos com Dona Amélia, Luiz Hirose é pai de três filhos e avô de quatro netos. É o fundador da Construtora Hirose, de Apucarana.