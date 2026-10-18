Família faz apelo por doações de sangue e apoio financeiro para adolescente com câncer

A adolescente Julya Beatrice Rosa da Costa, de 17 anos, moradora de Apucarana, necessita de doações de sangue do tipo A negativo (A-) e de auxílio financeiro para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada há cerca de um ano com sarcoma de Ewing, um tumor raro e agressivo que atinge ossos e tecidos moles, a jovem está internada no Hospital do Câncer de Londrina, no norte do Paraná, onde passa por sessões de quimioterapia.

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Mãe solo, Maria Raimunda da Rosa acompanha a filha em tempo integral durante a internação e enfrenta dificuldades para se manter na cidade vizinha. Por conta das despesas diárias geradas pelo distanciamento de casa e pela dedicação exclusiva ao tratamento, a família pede contribuições financeiras de qualquer valor. Quem desejar ajudar pode fazer a transferência diretamente para a mãe da adolescente, por meio da chave Pix 43 99641-3057.

Além do apoio financeiro, a urgência médica de Julya requer reposição sanguínea contínua. Os voluntários que puderem doar sangue devem comparecer ao Hemonúcleo de Apucarana, na Rua Antônio Ostrenski, número 3, na região central da cidade, próximo ao Ginásio de Esportes Lagoão. No momento da triagem, é imprescindível informar o nome completo de Julya Beatrice Rosa da Costa e mencionar que ela é paciente do Hospital do Câncer de Londrina, garantindo assim que o material doado seja direcionado corretamente à adolescente.

O atendimento no Hemonúcleo ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 16h, além das quintas-feiras, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Às terças-feiras, o local não recebe doadores na unidade devido à realização de coletas externas. O telefone para contato ou dúvidas é o (43) 3420-4213. Para estar apto à doação, é preciso apresentar boas condições de saúde, pesar no mínimo 51 quilos e portar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos também podem doar, desde que acompanhados por um responsável legal e seguindo as regras específicas do órgão. A família agradece a rede de solidariedade e pede orações para a recuperação da jovem.