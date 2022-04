Família faz apelo para encontrar idoso que pode estar em Apucarana

Da Redação

Cartaz que a família está afixando nas imediações do Jardim Marissol, em Apucarana, em busca de Sinval José Pereira

Os sobrinhos de Sinval José Pereira, 65 anos, morador de Ivaté, na região Noroeste do Paraná, que está desaparecido desde fevereiro, foram até a delegacia de Apucarana conversar com a Polícia Civil, pois o idoso pode estar na cidade.

Na manhã desta segunda-feira (11), antes de procurar a polícia, os familiares foram até o Hospital da Providência, Unidade de Pronto Atendimento e Casa de Misericórdia em busca do desaparecido.

Sinval é aposentado, analfabeto e diagnosticado como portador de Alzheimer. Luciane Lima da Silva dos Santos, sobrinha do idoso, disse que recebeu informações de que ele estaria na região do Jardim Veneza. "Recebemos uma ligação na sexta à tarde, que ele tinha sido visto no Jardim Venza, em busca de terreno para capinar, para juntar dinheiro e ir embora. Uma mulher reconheceu ele pela foto e disse que ele está com barba. Já tem 47 dias que ele está desaparecido e estamos aflitos, em busca dele", disse.

Além do Alzheimer, Sinval sofre de outras doenças. "Ele também tem diabetes, pressão alta, se alguém viu ele perambulando por aí, nos avise, ele é uma pessoa muito doente, minha mãe, que é irmã e cuida dele, está desesperada, todos nós estamos", comentou a sobrinha.

A família pede que caso alguém tenha notícias sobre Sinval ou o veja pelas ruas, informe a Polícia Militar, pelo 190, ou Guarda Civil Municipal pelo 153, ou (44) 999765-9713.





