Família faz apelo para encontrar cachorra desaparecida em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma família de Apucarana, norte do Paraná, está pedindo ajuda para encontrar uma cachorra que desapareceu na região do Parque Ecológico Santo Expedito, na Vila Nossa Senhora da Conceição. O animal atende pelo nome de Juli.

continua após publicidade

A tutora de Juli, Maria Vitória Lopes, conversou com a equipe do TnOnline e explicou que o pet está desaparecido desde a tarde do último domingo, 6 de agosto. "Eu e meu irmão, de 10 anos, abrimos o portão de casa, por volta das 14h30, para que Juli pudesse passear e fazer suas necessidades. Mas, ela não retornou mais", afirmou.

Maria disse que soltava Juli com frequência, mas, dessa vez, a cachorrinha acabou não retornando para casa. A mulher e seu irmão procuraram pelo animal e não obtiveram sucesso em encontrá-lo. "Meu irmão está doente, não para de chorar por causa dela. Não sabemos mais aonde procurar", desabafou.

continua após publicidade

A família oferece uma recompensa a quem encontrar Juli. Caso tenha alguma informação, entre em contato através do seguinte número: (43) 99632-0168.

Maria salientou que, atualmente, a cachorra está tosada.

Siga o TNOnline no Google News