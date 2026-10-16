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INCÊNDIO

Família escapa ilesa após carro pegar fogo na área rural de Apucarana

Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas na Estrada da Olária, mas o veículo teve perda total

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um veículo VW Gol foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 7h20, na Estrada da Olária, região norte e zona rural de Apucarana. No momento do incidente, um casal e uma criança ocupavam o carro, mas ninguém se feriu

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-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (16) em Apucarana e região

De acordo com o motorista, o fogo começou no capô do veículo enquanto ele levava a esposa ao trabalho, subindo a estrada de acesso ao Parque da Raposa. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.


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Família escapa ilesa após carro pegar fogo na área rural de Apucarana
AutorCarro ficou completamente destruído após o incêndio - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Apesar da rápida ação dos bombeiros, as chamas se espalharam depressa. "Chegamos aqui no local, o veículo já estava tomado pelas chamas. Aqui na estrada de acesso ao Parque da Raposa. Já não tinha mais o que fazer. Ainda tinha fogo, mas a destruição do veículo era total aqui no local", relatou o sargento Luciano Romão, do Corpo de Bombeiros.

O combate ao fogo durou poucos minutos, contudo, não foi possível evitar a perda total do automóvel. "O combate foi rápido, mas o veículo já estava destruído", afirmou o militar.

As origens das chamas ainda são desconhecidas e passarão por investigação. "Vai ser apurado ainda, mas não temos a causa ainda devido à destruição do veículo", concluiu o sargento.

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Família escapa ilesa após carro pegar fogo na área rural de Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/TNOnline
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