Família enfrenta falta de água desde temporal e cobra solução em Apucarana

A falta de água persiste para moradores do Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana (PR), desde a tempestade registrada na segunda-feira (21). Entre os moradores afetados está Camila Renata de Oliveira Santiago, de 37 anos, funcionária pública municipal, que vive com o marido e dois filhos, de 17 e 9 anos, na Rua Nogueira.

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Segundo Camila, o abastecimento de água e a energia elétrica foram interrompidos durante a tempestade. A energia já foi restabelecida, mas o fornecimento de água ainda não voltou na rua onde mora. “Estou sem água desde segunda. Eu entendo que poderia demorar, mas já voltou em outras ruas e na minha ainda não”, relatou.

A moradora afirma que, além da Rua Nogueira, outras vias da região, como as ruas Guapuruvu e Caviúna, também estariam enfrentando problemas no abastecimento.

Sem água em casa, a família tem recorrido a parentes para tomar banho, comprado refeições prontas e buscado água em galões para atividades básicas, como dar descarga no banheiro. “A maior dificuldade é o saneamento básico. Não dá para dar descarga, não dá para lavar uma louça e não tem água nem para beber”, afirmou Camila.

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A moradora também informou que entrou em contato com a Sanepar para comunicar o problema. Segundo ela, permaneceu por mais de 40 minutos em atendimento e recebeu a informação de que, para a companhia, o abastecimento na região constava como normal. “Eles falaram que para eles o abastecimento estava normal, mas para a gente não chega. Disseram que iam abrir uma chamada emergencial”, contou.

Camila afirma ainda que outros moradores também entraram em contato com a empresa e cobra uma verificação no local para identificar a causa do problema. “Não vem ninguém para verificar o que está acontecendo. Não fui só eu, outros vizinhos também ligaram. Eu queria que solucionassem o nosso problema aqui, porque está complicado”, disse.