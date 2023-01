Família encontra idoso que estava desaparecido em Apucarana

Da Redação

Antônio Pereira da Silva, conhecido também como Toninho, foi encontrado em frente a um supermercado nesta quinta-feira (19)

A família de Antônio Pereira da Silva, que foi diagnosticado com Alzheimer recentemente, estava à sua procura desde a manhã desta quinta-feira (19), em Apucarana. Na tarde desta quinta (19), o sobrinho de Toninho, o vendedor Gilberto, contou que o idoso foi localizado após a publicação da matéria no site TNOnline, em frente a um supermercado na Barra Funda.

"Minha esposa ligou e disse que encontraram meu tio neste supermercado e ele está bem. Muito obrigado a todos que ajudaram nesta busca", comenta Gilberto.

Procura

Como a esposa de Toninho está operada, ele estava ficando uns dias na casa de sua irmã Cida, que vive no Núcleo Habitacional Castelo Branco. "Ela trancou o portão para que ele não saísse sozinho, mas mesmo assim ele pulou o muro da residência e provavelmente pegou um ônibus, pois ele foi visto mais tarde no Terminal Urbano. Estamos muito preocupados com ele. Por favor, se alguém tiver alguma notícia entre em contato com nossa família", contou.

