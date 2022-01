Da Redação

Família do passinho: apucaranenses gravam dança e viralizam

Ao som da música Touch By Touch, um clássico dos anos 80, a família Santos declarou seu amor por Apucarana durante um vídeo que está fazendo sucesso nas redes sociais. Na noite do Natal, os filhos de Genezio Manoel dos Santos e Benedita Maria dos Santos, Antônio, Mário, Lázaro, Maria das Graças, Suely, Shirley, Luiz Carlos, Joel e Roseli, além de mais alguns integrantes, filmaram alguns passinhos em frente ao letreiro "Eu amo Apucarana", localizado no Lago Jaboti.

"A dança não foi ensaiada. Simplesmente saímos de casa e fomos para o Jaboti. Somos apucaranenses do cafezal e do Rio do Cerne. Trabalhamos muitos anos em nossa cidade amada. Apenas três dos 10 irmãos não moram aqui. Eles vivem em Indaiatuba e Cuiabá. Os outros seis estão na Cidade Alta. Somos 10 irmãos, mas o José, o mais velho da turma, já faleceu", conta o autônomo Lazaro dos Santos, o quarto irmão em ordem crescente.

Todo final de ano é sagrado o encontro familiar em Apucarana. "No ano passado, mesmo com a pandemia, nos reunimos e fizemos algumas imagens na Praça Rui Barbosa e como deu bastante repercussão, em 2021 dançamos novamente. Nossa família é grande: são 25 netos e 12 bisnetos", explica.

Sobre o flashback escolhido pela turma, Lazaro diz que os irmãos são apaixonados pelos ritmos dos anos 80 e 90. "Somos animados e adoramos músicas de discoteca. Meu filho é baterista e só toca canções retrôs em seus shows. Ano que vem tem mais gravações, se Deus quiser", garante Lazaro, que passou recentemente por uma angioplastia e se recupera em casa.

Assista:

