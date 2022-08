Família de São Paulo ministra palestra sobre autismo no Polo UAB

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana recebe nesta quinta-feira (11), a Família Brito/Sales, de São Paulo, para a palestra gratuita 'Vamos falar sobre autismo?'. Promovido pela Autarquia Municipal de Educação (Ame), em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses, o evento começa às 19 horas, no Polo UAB Apucarana.

continua após publicidade .

"Teremos esse encontro com a família Brito/Sales, de São Paulo, que é muito legal para pais e familiares de autistas. Contamos com a presença de quem tiver interesse no assunto", ressalta Maria Honorato, presidente da Amaa.

A associação conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana, do Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Autarquia Municipal de Educação (Ame).

continua após publicidade .

Família Brito/Sales

Nicolas Brito Sales nasceu com autismo, ficou anos sem falar, não conseguia expressar sentimentos e não interagia. Hoje, juntamente com a mãe Anita Brito e o pai Alexander Sales, ele ministra palestras por todo o Brasil, é fotógrafo premiado e compartilha suas vitórias com uma alegria e um carisma indescritíveis, cativando a todos por onde passa.

Siga o TNOnline no Google News