Família de jovem que amputou perna realiza rifa

A família de Leonardo Faneco Neri de 16 anos, de Apucarana, está realizando uma rifa para arrecadar dinheiro e conseguir comprar uma prótese ortopédica. Ele sofreu um acidente e uma amputação. O equipamento custa R$ 35.990 mil.

A mãe do adolescente, Juliana dos Santos Faneco, de 33 anos, contou que uma moto, modelo Honda Biz 125 KS ano 2006/2007, que ela usa para trabalhar, será sorteada. “Rifar minha Biz foi o único modo que achei de arrecadar esse dinheiro, mas estamos aflitos com medo de não conseguir, ” explicou.

O sorteio da rifa deve acontecer no dia 15/06, mas apenas 25% dos números foram vendidos. O objetivo da Família é vender 600 números, cada um vale R$50.

O Leonardo sofreu um acidente gravíssimo de moto no dia 09 de janeiro. O jovem precisou amputar a perna esquerda, com o acidente, o joelho do jovem desarticulou e ele ficou internado por 39 dias.

“O Léo veio com o fixador para casa e ficou mais de 70 dias, ele retirou o fixador, dia 28 de abril, após esse período o médico liberou a prótese, fomos para Curitiba fazer os orçamentos no qual ficou no valor de R$ 35.990 a prótese, infelizmente nós não temos esse valor o único modo que encontramos de arrecadar foi rifando minha moto”. Disse a mãe.

A mãe ainda contou que o filho ficou muito triste e envergonhado com a situação dele. "Por isso estou fazendo o impossível para ele voltar a andar" finaliza.

Os interessados em ajudar poderão entrar em contato pelo telefone da Juliana (43) 9.8837-6533. O pagamento da rifa pode ser feito pelo PIX - banco NuBank 34477074883

