Família de jovem de Apucarana autoriza doação de órgãos

Mateus Gabriel Rossi, de 23 anos, morreu dias após sofrer um acidente de quadriciclo

Seis pacientes que estavam na fila de espera do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná serão beneficiados pelo ato de amor da família do jovem de Apucarana, Mateus Gabriel Rossi, que morreu aos 23 anos, nesta segunda-feira (7), após sofrer acidente com um quadriciclo no dia 29 de outubro.

De acordo com a coordenadora da Organização de Procura de Órgãos (OPO), de Londrina, Emanuelle Fiorio Zocoler, foram doados os rins, o fígado, as córneas e o coração para pacientes do Paraná. A captação dos órgãos ocorreu no Hospital Evangélico, de Londrina, onde Mateus estava internado.

Apesar do momento de extrema dor, Eduardo Rossi, de 26 anos, irmão de Mateus, diz que a doação de órgãos traz um pouco de alento para a família. "Assim como a gente esperava um milagre de Deus na vida do Mateus nesses últimos dias, essas famílias também esperam um milagre na vida dessas pessoas que amam. Desta forma, a doação de órgãos nos traz alento neste momento tão difícil", explica.

Mesmo que a doação não tenha sido citada por Mateus em vida, Eduardo acredita que pela conduta do irmão, essa seria, sem dúvida, sua escolha. Por isso, a família autorizou a doação nesta segunda-feira (7). "Ele era um menino muito bondoso e querido. Não temos dúvida de que gostaria de doar os órgãos e ajudar outras pessoas, como fazer alguém voltar a enxergar, por exemplo.

Conforme a família, Mateus será velado a partir das 20h30 desta terça-feira (8) e o sepultamento ocorre na quarta-feira (9), às 11h, no Cemitério Cristo Rei.

