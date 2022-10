Família de caseiro é amarrada durante roubo na zona rural de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

imagem ilustrativa - Quatro ladrões estavam armados de revólveres e um usava uma espingarda

Cinco homens encapuzados e fortemente armados, com revólveres e uma carabina, invadiram um sítio na zona rural de Apucarana, no início da noite desta terça-feira (11). Os homens surpreenderam a família do caseiro da propriedade, que se reunia para o jantar. Os homens amarraram as vítimas e por muito pouco não foram surpreendidos pela polícia.

continua após publicidade .

Segundo o relatório da Polícia Militar, o funcionário do sítio teria ouvido barulhos na entrada do sitio e telefonou para o proprietário para informar a respeito. A equipe da Rotam foi deslocada até a propriedade rural e tentou contato com os moradores, que informaram que estavam amarrados no quarto.

O caseiro, de 42 anos, relatou aos policiais que estavam se preparando para o jantar quando notaram a presença de estranhos na propriedade. Foi quando ele tentou ligar para o patrão e, ao mesmo tempo, tentava trancar a porta da casa. Mas o homem foi impedido pelo grupo de assaltantes, que tiraram o telefone de suas mãos e o quebraram.

continua após publicidade .

Segundo o funcionário da propriedade rural, eram cinco homens e um deles usava uma espingarda. Os outros quatro homens estavam com revólveres em mãos. Todos estavam usando capuzes.

Com a família fora amarrada, os homens teriam começado a perguntar sobre alguns geradores existentes na propriedade, dinheiro, armas e objetos de valor. Alguns objetos foram recolhidos e colocados no interior do veículo de uma das vítimas.

Conforme relato das vítimas, durante o assalto um dos ladrões teria citado o nome de alguém que teria informado que no local havia objetos de valor e eles queriam tudo.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o depoimento das vítimas, ainda durante o assalto os homens perceberam a chegada da equipe policial à propriedade e saíram correndo, levando apenas os três aparelhos celular que tiraram das pessoas da família do caseiro.

Siga o TNOnline no Google News