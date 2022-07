Família de apucaranense promove campanha de doação de sangue

Da Redação

Newtinho Pinheiro está tratando um câncer no rim

A família e os amigos do apucaranense Newtinho Pinheiro promovem campanha nas redes sociais para arrecadação de sangue O+. De acordo com a esposa dele, Sueli de Oliveira Souza Pinheiro, Newtinho está passando por um tratamento contra um câncer na bexiga e perdeu muito sangue nos últimos dias.

"Ele está com uma anemia profunda e precisa de sangue urgentemente. Peço a todos que possam colaborar agendar um horário no Hemocentro de Apucarana", comenta.

Neste sábado (16), segundo Sueli, ele recebe a primeira bolsa de sangue no Instituto do Rim, de Apucarana.

Para doar – Pessoas com idades entre 16 e 69 podem realizar doações de sangue. Estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 51 kg, estar alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto.

Como doar - É necessário agendar a doação através do telefone (43) 3420-4200, podendo ser feitas de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às10h30 e de 13h às15h30, com exceção de terça-feira à tarde.

O Hemonúcleo de Apucarana abastece com bolsas de sangue aos hospitais da Providência, UPA de Apucarana, Instituto do Rim, de Apucarana, e na região o Honpar e Santa Casa de Arapongas e Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul.

O Hemonúcleo fica Rua Antônio Ostrenski, 3 , próximo ao Samu e Complexo do Lagoão.

Por, Fernanda Neme





