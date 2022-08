Família de Apucarana procura vendedor desaparecido há 10 dias

Da Redação

A família do vendedor de Apucarana, Fabio Antônio da Silva, de 43 anos, está à sua procura desde o dia 31 de julho. De acordo com a irmã Lilian Cristina Teixeira, ele foi visto pela última vez nas proximidades da Rua Hercília Maciel, localizada no Jardim Guanabara. Sitião, como Fábio também é conhecido por familiares e amigos, vive com o pai.

"Ele pegou dinheiro e disse que ia no mercado, mas não voltou para casa. À noite chegamos a nos falar e depois, ficamos sem notícias dele. Ele desligou o celular e não responde o whats. Não é a primeira vez que ele faz isso. Porém, estamos preocupados com o que possa ter acontecido com o Fábio", comenta a irmã.

Quem tiver mais informações sobre Fábio pode entrar em contato com a família pelo telefone (43) 99623-0647 ou pelo 190 da Polícia Militar (PM), pelo 153 da Guarda Civil Municipal e também pelo (43) 99604-9816, WhatsApp da Polícia Civil.

