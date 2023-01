Família de Apucarana procura por jovem que fugiu de clínica no PR

Da Redação

A família do apucaranense Alêf Yvens Godoi de Oliveira, de 20 anos, está à sua procura desde terça-feira (10). O morador do Núcleo Habitacional Tancredo Neves estava internado em uma clínica de reabilitação localizada em Guarapuava, no Paraná, mas fugiu do local e não deu mais notícias para sua mãe Maria Aparecida Godoi.

"Estamos desesperados atrás do Alêf. Quem puder compartilhar o seu desaparecimento, eu agradeço de coração. Não tivemos mais notícias dele desde que fugiu da clínica de reabilitação", comenta a mãe.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Alêf pode ser repassada para a mãe Maria Aparecida Godoi (43) 99960-6581 ou pelo disque denúncia da Polícia Civil através do 181, Polícia Militar pelo 190 ou Guarda Civil Municipal no 153.

