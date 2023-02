Família de Apucarana procura por idoso desaparecido; saiba como ajudar

Da Redação

Joaquim Pereira da Silva, de 75 anos

Uma família de Apucarana, no Norte do Paraná, procura por um idoso desaparecido na cidade. Joaquim Pereira da Silva, de 75 anos, saiu de casa na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 14 horas, e não retornou.

Pai de dois filhos, Joaquim é aposentado e reside no bairro Paz e Bens, na região do Parque Industrial Norte, onde desapareceu. De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, os familiares passaram a noite inteira procurando pelo idoso.

Aqueles que tiverem qualquer informação sobre o paradeiro de Joaquim Pereira da Silva, podem entrar em contato com a filha dele, Sodreia da Silva, pelo telefone 99620-8849. Veja uma foto dele acima.

A família está muito preocupada com o homem, e não imaginam qual possa ser o motivo do desaparecimento.

