Família de Apucarana procura idoso desaparecido; saiba como ajudar

Franciele Augusta Vaine, moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, pede ajuda para encontrar seu pai, o idoso de 66 anos, José Augusto Vaine, que desapareceu na última quinta-feira, dia 23 de março.

De acordo com informações repassadas pela filha, José Augusto é morador do bairro Parigot de Souza, em Londrina, de onde desapareceu. Um dos irmãos de Franciele também reside na cidade e contou que o pai deixou uma carta afirmando que "sairia pelas estradas".

De acordo com Franciele, o idoso é caminhoneiro e, nos últimos dois anos, enfrenta uma depressão após a morte repentina da esposa por um câncer. A filha afirmou, no entanto, que o pai aparentava estar bem e não deu indícios antes de desaparecer.

José Augusto levou algumas roupas e dois telefones, mas a família não consegue contato com o parente. Ele saiu de casa na última quinta-feira (23) sem o carro, então os filhos não sabem informar se ele decidiu pegar uma carona ou algo similar.

Ainda de acordo com a filha, o irmão que reside em Londrina foi até a delegacia, mas as autoridades informaram que, devido a José Augusto ter deixado uma carta e saído de casa por escolha própria, um boletim de ocorrência não poderia ser elaborado.

Dessa forma, a família apelou para as redes sociais e pede desesperadamente por qualquer informação sobre o paradeiro do idoso. Aqueles que tiverem alguma notícia pode entrar em contato com Franciele pelo telefone (43) 99800-6872 ou 190.

