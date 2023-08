Família de Apucarana procura cachorro que sumiu na noite desta terça

Pequeno Nico estava com um enfeite azul quando sumiu nesta terça

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma família de Apucarana, no norte do Paraná, está procurando um cachorro que sumiu por volta das 20h desta terça-feira (15), perto da concessionária Ciavena e do posto de combustíveis Brambila II.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Saiba onde vai faltar água nesta quarta-feira em Apucarana

O cachorro é da raça Yorkshire e atende pelo nome de Nico. Segundo Gisele Rocha, tutora do cachorro, o animal saiu pelo portão da casa durante a noite e não foi mais visto. Ela suspeita que alguém possa ter passado pelo local, visto o cachorro na rua e levado para casa. Ainda de acordo com Gisele, o pet estava com um enfeite azul na cabeça quando saiu para rua.

continua após publicidade

A tutora também afirmou que já foi pedido as imagens de câmeras de segurança de vizinhos próximos para tentar verificar se alguém pegou o cachorro.

Informações sobre o pet podem ser repassadas através do WhatsApp: (43) 98838-6321

Siga o TNOnline no Google News