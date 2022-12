Família de Apucarana pede orações para contador internado em SP

Da Redação

José Antônio de Andrade, de 64 anos, e o irmão Celso Ferreira de Andrade

A família de José Antônio de Andrade, de 64 anos, está pedindo orações por ele devido ao seu grave estado de saúde. Contador em São Paulo, ele enfrenta um câncer no estômago e está internado desde a última quinta-feira (15) no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O irmão, Celso Ferreira de Andrade, que trabalha como condutor de ambulância para a Autarquia de Saúde de Apucarana, agradeceu aos apucaranenses que estão orando pelo irmão e pediu mais orações.

"Fiquei sabendo da situação do meu irmão pois uma vizinha dele me avisou. Eu e minha esposa viemos a São Paulo e estamos com ele desde o dia 2. Queria agradecer todos que estão orando e a todo o pessoal da Saúde de Apucarana que está me ajudando", contou Celso.

José mora atualmente na capital paulista, mas nasceu em Arapongas e a família vive em Apucarana. A situação, segundo o irmão, é bastante grave.

