Família de Apucarana pede ajuda para trazer corpo de mulher

Uma família de Apucarana pede ajuda para arrecadar dinheiro e trazer o corpo de Eliana dos Santos Teixeira, que morreu aos 45 anos, carbonizada na própria casa, em Jaguariaíva, nos campos gerais do Paraná.

A irmã dela, Edileuza Aparecida dos Santos Teixeira, que mora em Apucarana, contou que Eliana morreu no dia 16 e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Ponta Grossa. "Nós todos somos de família humilde, minha irmã morava com o marido, o que eu sei, é que ele saiu para vender um cavalo, e eles tinham um fogão a lenha, o fogo se alastrou e minha irmã estava dormindo no sofá, ela morreu carbonizada", detalha.

A família tem dois dias para arrecadar em torno de três mil reais. "Hoje para tudo tem um custo, e não temos esse dinheiro, precisamos pagar para trazer o corpo, para ter um caixão, estou vendo o terreno para ajudar, estamos passando por momentos difíceis e por isso pedimos ajuda. Como ela foi carbonizada não podemos fazer reconhecimento, entrei na defensoria pública e pedi para o Juiz para trazer ela embora, tenho certeza que é ela, mesmo sem o reconhecimento e o Juiz libera em dois dias o corpo dela. Fui pra lá, com carro emprestado, para resolver tudo isso e agora o Juiz tem dois dias para liberar o corpo e precisamos ter esse dinheiro", explica Edileuza.

Quem quiser colaborar com a família, basta entrar em contato com a irmã da vítima, Edileuza pelo telefone: (43) 99934-2862 ou realizar uma doação via Pix para Leandro Santos Teixeira. PIX: 04791504941