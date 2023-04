Família de Apucarana pede ajuda para encontrar vendedor desaparecido

Da Redação

Tiago da Silva, 32 anos, está desaparecido

A família de Tiago da Silva, 32 anos, está pedindo ajuda para encontrá-lo. O apucaranense não da notícias de seu paradeiro há mais de um mês.

Segundo familiares, de Apucarana, Tiago foi com o patrão a trabalho para Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Quinze dias depois de chegar na cidade, no dia 4 de março, o chefe entrou em contato com a família informando que Tiago havia saído para vender e não voltou mais ao hotel onde estavam hospedados.

Segundo a irmã dele, Kelly Cristina da Silva, o vendedor avisou à esposa que estava indo trabalhar e sumiu. "Ele levantou cedo, segundo o rapaz, e não voltou mais. Ele estava vendendo queijo e salame de casa em casa lá. No último dia, falou para a esposa por mensagem que ele estava indo trabalhar, em um dia normal. O número de telefone a gente liga e cai para outras pessoas desconhecidas", contou a irmã.

Tiago atualmente estava residindo com a esposa e o filho de 1 ano e meio em Munhoz de Melo, no norte do Paraná. Um boletim de ocorrências foi registrado na delegacia de Apucarana e outro feito em Maracaju.

