Família de Apucarana pede ajuda para custear cirurgia da filha

Emília tem 1 ano e foi diagnosticada com cranioestenose do tipo trigonocefalia

Uma família de Apucarana, norte do Paraná, pede ajuda para custear a cirurgia da pequena Emília de 1 ano de idade, diagnosticada com cranioestenose do tipo trigonocefalia. A anomalia congênita causa o crescimento anormal do crânio a partir da união precoce da sutura metópica, que é responsável por unir a placa craniana frontal.

Conforme a mãe da bebê, Mônica Vermelho, o plano de saúde irá cobrir uma parte da cirurgia. O especialista e a equipe, entretanto, não são conveniados. Por conta disso a família precisa arrecadar R$49 para custear o procedimento cirúrgico.

Para arrecadar a quantia, Mônica criou uma vaquinha online:

Ela também disponibilizou uma chave PIX para quem desejar ajudar:

pix:3642042@vakinha.com.br

Leia a publicação feita pela mãe da Emília no Instagram:

