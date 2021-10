Da Redação

Dentro de uma Kombi 1982, uma família apucaranense resolveu vender tudo, largar os empregos e cair na estrada para conhecer o mundo. Mizael e Jéssica Nascimento, com o filho Henzzo, de 9 anos, saíram de Apucarana, no norte do Paraná, no dia 23 de novembro de 2020 e criaram o projeto "Família sem Destino".

"Sempre tivemos esse sonho de viajar o mundo. Em 2020, percebemos que era a hora de realizar esse sonho. Compramos a Kombi de um senhor de Paranavaí e fizemos toda a adaptação. Meu pai me ajudou", conta Mizael, que tinha uma micro empresa de pães caseiros junto de Jessica, em Apucarana.

Durante o período, o trio conheceu os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Após conhecer todos os estados do Brasil, a família pretende voltar para Apucarana, restaurar a Kombi e seguir do Ushuaia até o Alasca.



Dentro do veículo é como se fosse uma casa. Porém, tudo adaptado e compacto. "Aqui dentro temos cozinha, banheiro, pia, chuveiro, sofá e cama. Só que tudo é menor do que uma casa, claro. A gente puxa o acento e vira uma cama de 1.80 por 1.88 metros, por exemplo. Quando está chovendo, paramos em alguma lanchonete ou restaurante para esticar as pernas. É bem cansativo nesses dias", conta Jéssica.

Apesar de estarem em viagem, o casal não deixou a nova realidade afetar os estudos do filho Henzzo. "Ele estuda online. O estudo é muito importante. Por isso, ele segue uma rotina, mesmo na estrada", explica Mizael. "Depois que o 'mosquitinho' da viagem pica a gente, nunca mais quero ficar em apenas um lugar", complementa o garoto.

A família conta um pouco do dia a dia no canal do YouTube e no Instagram.

Confira a entrevista feita pela jornalista Fernanda Neme na íntegra e conheça um pouco da rotina da "Família sem Destino":



Família de Apucarana larga tudo e cai na estrada com filho - Vídeo por: Reprodução