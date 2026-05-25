Família de Apucarana lamenta morte de Osleni Moure, aos 87 anos
Nota de pesar foi publicada pela filha, a neurologista Sylvia Moure; sepultamento será nesta segunda-feira (25)
A família Moure está de luto pela morte de Osleni Marques Moure, aos 87 anos, ocorrida neste domingo (24), em Apucarana.
O falecimento foi comunicado nas redes sociais pela filha dela, a neurologista Sylvia Maria Marques Moure, que publicou uma nota de pesar agradecendo as mensagens de carinho e solidariedade recebidas pela família.
“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida Osleni. Neste momento de dor, nossa família sente e agradece pelas mensagens de carinho e solidariedade recebidas”, diz trecho da nota.
Osleni era viúva do contador aposentado Sylvio Moure, que morreu em 29 de julho de 2025, aos 89 anos. Além da filha Sylvia, ela deixa familiares e um vasto círculo de amigos.
O velório acontece na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para às 16 horas desta segunda-feira (25), no Cemitério Cristo Rei.
A causa da morte não foi divulgada pela família.