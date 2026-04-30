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Família de Apucarana faz rifa para pagar exame auditivo de bebê de 2 meses

Ivo passou 12 dias internado após nascer com problemas respiratórios; o bebê realizou dois testes da orelhinha, ambos com resultado alterado

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 30.04.2026, 23:00:32 Editado em 30.04.2026, 23:11:23
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Família de Apucarana faz rifa para pagar exame auditivo de bebê de 2 meses
Autor Durante o acompanhamento, Ivo realizou dois testes da orelhinha, ambos com resultado alterado - Foto: Arquivo Pessoal

A família do pequeno Ivo Gabriel da Silva, nascido em 1º de março de 2026 em Apucarana (PR), está promovendo uma rifa para arrecadar recursos e custear exames médicos necessários para investigar alterações auditivas identificadas logo após o nascimento.

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Segundo a mãe, Ângela Cristina Bianchi Zancanelle, o bebê nasceu com problemas respiratórios e permaneceu internado por 12 dias no Materno Infantil do Hospital da Providência. Durante o acompanhamento, Ivo realizou dois testes da orelhinha, ambos com resultado alterado.

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Agora, ele precisa passar por um terceiro exame, o BERA, procedimento indicado para avaliação auditiva mais detalhada. De acordo com a família, atualmente não há atendimento disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Apucarana para a realização do exame.

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Conforme a mãe, o município conta com apenas uma clínica especializada na realização do procedimento, o que levou a família a buscar apoio financeiro para custear o exame e outras despesas relacionadas ao tratamento.


Família de Apucarana faz rifa para pagar exame auditivo de bebê de 2 meses
AutorFoto: Arquivo Pessoal

A rifa promovida pela família vai sortear duas pizzas grandes e um refrigerante de dois litros. Cada número está sendo vendido por R$ 10. O sorteio será no dia 30 de maio.

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Mais informações podem ser obtidas diretamente com a mãe, Ângela Cristina, pelo WhatsApp: (43) 98824-0405.

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