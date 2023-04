Família de Apucarana faz apelo para localizar cachorra desaparecida

Da Redação

Zira desapareceu no último domingo em Apucarana

Uma família de moradores de Apucarana, norte do Paraná, pede ajuda para localizar um animal desaparecido. Trata-se de Zira, uma cachorra da raça pastor belga que sumiu no último domingo (9), na Rua Fernando Pereira, no Jardim Ponta Grossa.

A tutora de Zira conta que a família retornava de um passeio na zona rural e parou na casa de uma funcionária. A cachorra estava no quintal da residência quando pulou o muro e fugiu.

Os tutores da pastora belga pedem para quem localizar Zira entrem em contato pelo telefone (43) 9 8453-7293 e falem com a Edna.

