Família de Apucarana faz apelo para encontrar cachorra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Informações podem ser repassadas através do 9 9695-7838

Uma família que vive em Apucarana faz um apelo para encontrar uma cachorrinha, ainda filhote, que desapareceu no dia 17/11. De acordo com Andressa, uma criança, muito apegada ao animal de estimação, está doente.

continua após publicidade .

De acordo com Andressa, a cachorra sumiu na região do Parque Industrial Norte. Uma recompensa é oferecida. Informações podem ser repassadas através do 9 9695-7838.

fonte: Reprodução Informações podem ser repassadas através do 9 9695-7838

'Independente Mina' chega a sua 4ª edição em Apucarana; confira

No próximo domingo, dia 27 de novembro, a partir das 10 horas até as 19 horas, acontece a 4ª edição do 'Independente Mina', em Apucarana. A atividade gratuita será realizada na Praça Céu com diversas atrações para a população de todas as idades.

continua após publicidade .

Durante o evento estão confirmadas oficinas, tatuagens, atrações musicais, performances artísticas, praça de alimentação, palestras, workshop e muito mais. Além disso, a equipe da Secretaria da Mulher, uma advogada e uma profissional da área da saúde estarão no local dando apoio e abordando temas como violência doméstica contra a mulher.

"O Independente Mina valoriza, promove e celebra o trampo e o corre de mulheres e de corpos que se entendem femininos no mundo. Nos vemos lá!", comenta a organizadora do evento Ana Caroline Madureira de Souza.

Siga o TNOnline no Google News