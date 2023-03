Família de Apucarana diz ter visto 'humanoides' em viagem a SC; veja

Da Redação

Uma família de Apucarana, no norte do Paraná, diz ter visto duas criaturas 'humanoides' gigantes enquanto passava férias em fevereiro no sítio de parentes em Santa Catarina. A propriedade fica localizada na região de Lages e segundo os apucaranenses, é pouco frequentada e isolada da área urbana.

As imagens foram feitas pela youtuber Mayara Oliveira, de 32 anos, que esteve na sede do TNOnline na tarde desta terça-feira (28), e junto dos pais, o tecnólogo em Engenharia Civil, Lincoln Reis Oliveira, e a vendedora Vanessa Oliveira, e da irmã, a estudante Mayra, contaram a experiência misteriosa.

"Estávamos passando as férias em Lages e fomos para o sítio de nossa família, que fica a cerca de 40 quilômetros da cidade catarinense. O primeiro vídeo foi feito por volta das 19 horas, do dia 1º de fevereiro. Porém, fui gravando sem olhar o que tinha feito. Só percebi a presença dessas criaturas estranhas quando cheguei em Apucarana e fui mexer nas imagens. Fiquei assustada e mostrei para meus pais e minhas irmãs", relata.

Além dos dois seres esguios perto da cerca do sítio, Mayara diz ter presenciado cachorros enfileirados na propriedade. "Achei essa cena muito estranha, mas como ainda não tinha visto os vídeos não me atentei que pudesse ser algo diferente ou ligado aos humanoides. Neste mesmo lugar, foi feita a imagem de uma luz, que parecia uma nave espacial", recorda.

E os fatos misteriosos não param por aí. "Quatro dias depois que viemos embora, minha tia que mora em Santa Catarina disse que morreram por volta de 20 galinhas", conta Mayara.

Assista a entrevista completa de Mayara Oliveira e seu pai Lincon Oliveira:

Matéria escrita por Fernanda Neme.

