Família de Apucarana cria campanha em prol de criança

A família da pequena Ingrid Cristina Alves Moreira, realiza uma campanha para arrecadar doações em prol da criança que nasceu prematura de 29 semanas e desenvolveu hidrocefalia.

Ingrid nasceu no dia primeiro junho, ficou 100 dias na UTI, recebeu alta em outubro, estava em casa com os pais, porém, atualmente segue internada em Curitiba para realizar tratamento.

A mãe dela, Zeneide Alves Vicente, contou que a filha já realizou quatro cirurgias. "Desde que nasceu ela vem lutando pela vida, é tão pequena, mas uma grande guerreira. Nasceu prematura de 29 semanas e acabou desenvolvendo hidrocefalia, já fez 4 cirurgias de válvula para amenizar o problema mas não resolveu, foi transferida do hospital de Londrina para cidade de Curitiba para ver se os médicos conseguem alguma solução para que ela possa viver melhor. Precisamos arrecadar sete mil reais, para que eu possa ficar com a minha filha em Curitiba, e arcar com o valor de todo tratamento", explica a mãe.

Uma 'vaquinha' online foi criada, para doar, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-ingrid-zeneide-vicente-ribeiro.

A família também aceita doações via Pix: 05664196963 em nome de Zeneide Alves Vicente.