Família cria 'vaquinha' para ajudar apucaranense com câncer

Biloka, como também é conhecido por familiares e amigos, já passou por uma cirurgia em outubro

A família do apucaranense Manoel Aparecido Sandy, de 41 anos, criou uma "vaquinha" online para pagar o tratamento que está sendo feito contra um câncer no intestino reto. Biloka, como também é conhecido por familiares e amigos, já passou por uma cirurgia em outubro. Porém, por conta de dores e sangramentos, ainda não pode voltar ao trabalho.

"Criamos a vaquinha para ajudar o Biloka a pagar o tratamento e também manter a casa, onde também moram nossos pais, que estão doentes. No dia 21 de setembro, ligamos para o INSS para agendar a perícia médica para afastamento dele no trabalho. No entanto, a entrevista só será realizada em janeiro de 2023", explica Janaína.

Quem quiser colaborar com o apucaranense a chave PIX é 43998612582. "Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Precisamos dessa colaboração neste momento tão difícil em nossas vidas. Obrigada a todos que estão contribuindo", observa a irmã de Biloka.

