Família convida para missa de falecimento de Hélio Roldão

Da Redação

Alaíde Roldão, de 86 anos, mãe do falecido médico Hélio Roldão, entrou em contato com a reportagem do TNOnline para divulgar a Missa de um mês de falecimento do filho, que acontecerá neste domingo (08).

A Missa será celebrada às 10h30, na Catedral de Apucarana, Nossa Senhora de Lourdes, situada na Praça Rui Barbosa. Alaíde convida a todos os amigos e conhecidos para estarem presentes.

O endocrinologista morreu no dia 09 de abril, aos 69 anos, em Apucarana. De acordo com amigos próximos, o médico enfrentava problemas de saúde e o quadro se agravou nos últimos dias de vida.

Roldão trabalhou por muito anos em uma clínica localizada no centro da cidade. Além da mãe, o médico deixou uma irmã, Sônia Roldão, outros familiares e amigos.