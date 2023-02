Família confirma identidade de homem encontrado morto no Schmidt

Da Redação

O corpo de um homem foi encontrado no Lago Schmidt, localizado na região Norte de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (15). Pessoas que passavam pelo local perceberam que havia um corpo boiando e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Subtenente Leal, familiares que procuram por um idoso, desaparecido desde a última segunda-feira (13) em Apucarana, teriam relatado à equipe do Corpo de Bombeiros que reconheceram o corpo como sendo do parente.

A identificação foi confirmada pela filha da vítima Sodreia da Silva. Segundo ela, o pai, Joaquim Pereira da Silva de 75 anos, seria o homem encontrado no Lago Schmidt nesta manhã.

Durante uma entrevista concedida no local, Sodreia contou que a família estava em busca do idoso desde a última segunda-feira (13), quando ele saiu para fazer caminhada por volta das 14 horas, e não retornou mais.

"Estava tudo bem [em casa], conversando, brincando, rindo. Inclusive, o último lugar que ele foi é um bar ali no Ponta Grossa, a gente foi atrás para ver se conseguíamos notícias dele, aí o homem do bar disse 'ah, ele saiu daqui rindo e conversando'", relatou a filha, sem saber os motivos que teriam causado o desaparecimento do pai.

Após quase dois dias de procura incansável e muita divulgação, Sodreia contou que um conhecido avisou a família sobre o corpo encontrado no Lago Schmidt. Nesse momento, familiares se dirigiram ao local e reconheceram o idoso "Infelizmente é meu pai, mas graças a Deus agora a gente sabe onde ele está. Porque o difícil é você ficar naquela angústia de não saber onde está, pelo menos agora a gente sabe onde está e para onde vai", desabafou.

Joaquim Pereira não tinha o costume de realizar suas caminhadas na região do Lago Schmidt. Normalmente, ainda segundo Sodreia, ele ficava nas proximidades da sua residência, localizada no bairro Paz e Bens, na região do Parque Industrial Norte. Ele morava com a esposa, que não estava em casa quando ele saiu para caminhar na segunda-feira (13).

A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar também foram acionadas para atender a ocorrência. Após ser retirado do lago, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana (IML).

