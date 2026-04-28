'Faltou sensibilidade', diz vereador sobre novos pontos de ônibus em Apucarana





A instalação dos novos pontos de ônibus em Apucarana foi alvo de críticas por parte do vereador Odarlone Orente (PT). Durante a sessão ordinária itinerante da Câmara Municipal, realizada no núcleo Habitacional João Paulo, o parlamentar cobrou readequações nas estruturas, apontando principalmente a falta de bancos e os grandes vãos nas laterais como problemas centrais para os usuários do transporte público.



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Para o vereador, a ausência de assentos afeta diretamente as parcelas mais vulneráveis da população que dependem do serviço diário, considerando o tempo de espera entre as linhas.

"Mas quem pensou, se é que pensou sobre a instalação dos pontos, me parece que não entende de transporte coletivo. Nunca utilizou a circular para colocar pontos sem bancos. E a mãe com a criança de colo? E o idoso? E aquela pessoa com mobilidade reduzida?", questionou Odarlone, ressaltando que a falta de infraestrutura de descanso seria justificável apenas se a cidade contasse com ônibus passando a cada cinco minutos. "Mas não é assim. Então faltou sensibilidade", completou.

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Novos pontos de ônibus foram instalados em Apucarana - Foto: Reprodução Novos pontos de ônibus foram instalados em Apucarana - Foto: Reprodução

Odarlone reconheceu que o material utilizado nas novas paradas não é ruim, mas afirmou que o projeto deixou a desejar na usabilidade prática. Ele cobrou ações rápidas da administração municipal para corrigir o problema antes da finalização das obras. "Oxalá que antes de entregar todos os pontos, a gente consiga que os bancos apareçam nos pontos de ônibus. Que reduzam os furos que tem nas laterais dos pontos que possa melhorar. Para que a população que paga, e não paga barato pela tarifa, e que utiliza o transporte público, possa de fato sentir que foi pensado nela", pontuou o vereador.

