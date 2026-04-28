Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CRÍTICAS

'Faltou sensibilidade', diz vereador sobre novos pontos de ônibus em Apucarana

Odarlone Orente (PT) criticou a ausência de bancos nas estruturas recém-instaladas durante sessão itinerante na noite de segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 09:29:40 Editado em 28.04.2026, 09:31:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


A instalação dos novos pontos de ônibus em Apucarana foi alvo de críticas por parte do vereador Odarlone Orente (PT). Durante a sessão ordinária itinerante da Câmara Municipal, realizada no núcleo Habitacional João Paulo, o parlamentar cobrou readequações nas estruturas, apontando principalmente a falta de bancos e os grandes vãos nas laterais como problemas centrais para os usuários do transporte público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (28) em Apucarana e região

Para o vereador, a ausência de assentos afeta diretamente as parcelas mais vulneráveis da população que dependem do serviço diário, considerando o tempo de espera entre as linhas.

"Mas quem pensou, se é que pensou sobre a instalação dos pontos, me parece que não entende de transporte coletivo. Nunca utilizou a circular para colocar pontos sem bancos. E a mãe com a criança de colo? E o idoso? E aquela pessoa com mobilidade reduzida?", questionou Odarlone, ressaltando que a falta de infraestrutura de descanso seria justificável apenas se a cidade contasse com ônibus passando a cada cinco minutos. "Mas não é assim. Então faltou sensibilidade", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


'Faltou sensibilidade', diz vereador sobre novos pontos de ônibus em Apucarana
AutorNovos pontos de ônibus foram instalados em Apucarana - Foto: Reprodução

Odarlone reconheceu que o material utilizado nas novas paradas não é ruim, mas afirmou que o projeto deixou a desejar na usabilidade prática. Ele cobrou ações rápidas da administração municipal para corrigir o problema antes da finalização das obras. "Oxalá que antes de entregar todos os pontos, a gente consiga que os bancos apareçam nos pontos de ônibus. Que reduzam os furos que tem nas laterais dos pontos que possa melhorar. Para que a população que paga, e não paga barato pela tarifa, e que utiliza o transporte público, possa de fato sentir que foi pensado nela", pontuou o vereador.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana comunidade infraestrutura Pontos de Ônibus TRANSPORTE PÚBLICO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV