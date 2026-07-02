Falsos policiais federais aplicam golpe para obter dados em Apucarana
Dupla usou caminhonete com placa falsa e fez perguntas intimidadoras sobre a rotina das crianças da casa
Dois homens se passando por agentes da Polícia Federal aplicaram um golpe em uma moradora do Jardim Paulista, em Apucarana, no início da tarde de quarta-feira (1º). A dupla usou uma história inventada para conseguir informações pessoais da vítima.
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De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi acionada para atender a ocorrência, os suspeitos foram até a casa da moradora e afirmaram que estavam procurando um casal estrangeiro envolvido em fraudes na cidade. Os falsos policiais disseram que o endereço dos criminosos procurados constava no sistema como sendo o da residência dela.
Sob o pretexto de confirmar que a moradora era uma cidadã de bem e não tinha envolvimento com os crimes, eles exigiram seus documentos, levando-a a fornecer o nome completo e o número do CPF.
Além de obter os dados pessoais de forma fraudulenta, os homens demonstraram um comportamento invasivo. Segundo o relato, eles fizeram diversas perguntas sobre os filhos da moradora, querendo saber os horários em que iam para a escola, e um dos suspeitos chegou a passar a mão na cabeça de um bebê de pouco mais de um ano de idade.
Apesar do susto, a moradora conseguiu fotografar o veículo usado pelos criminosos. A imagem revelou que a dupla utilizava uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor branca. Ao verificar a numeração da placa capturada na foto, a Polícia Militar constatou que ela era falsa e não possuía nenhum registro oficial.
A equipe policial orientou a moradora sobre as medidas de segurança a serem tomadas após o vazamento de seus documentos e realizou buscas pela região na tentativa de encontrar a caminhonete, mas os suspeitos não foram localizados.