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TRÁFICO

Falso entregador é preso com 1 kg de maconha em bairro de Apucarana

Suspeito tentou se esconder atrás de um caminhão ao ver a viatura, mas confessou que usava o baú da moto para o crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Falso entregador é preso com 1 kg de maconha em bairro de Apucarana
Autor Homem foi levado à delegacia de Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (15), no Jardim Flamingos, em Apucarana. A prisão ocorreu nas proximidades de uma instituição de ensino superior, após a polícia encontrar um quilo de maconha escondido no baú de transporte de uma motocicleta.

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De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia rondas de rotina pela região quando notou o suspeito estacionando a moto em um local escuro e isolado. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista desceu rapidamente do veículo e tentou se esconder atrás de um caminhão.

A atitude suspeita motivou a abordagem. Logo ao ser parado e questionado sobre a tentativa de fuga, o homem confessou que estava ali para entregar drogas. Durante a revista no compartimento de carga da motocicleta — que simulava um veículo de entregas —, os policiais encontraram a maconha dividida em um tablete maior e duas porções menores embaladas em plástico.

A moto não possuía registro de roubo, mas era utilizada como ferramenta para o comércio ilegal. Diante do flagrante, o suspeito foi algemado e encaminhado à delegacia da cidade, juntamente com a droga, um aparelho celular e o veículo apreendido, ficando à disposição da Justiça.

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´polícia Apucarana Prisão segurança pública trafico de drogas
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