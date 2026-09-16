Falso entregador é preso com 1 kg de maconha em bairro de Apucarana

Suspeito tentou se esconder atrás de um caminhão ao ver a viatura, mas confessou que usava o baú da moto para o crime

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (15), no Jardim Flamingos, em Apucarana. A prisão ocorreu nas proximidades de uma instituição de ensino superior, após a polícia encontrar um quilo de maconha escondido no baú de transporte de uma motocicleta.

-LEIA MAIS: Operação fecha o cerco contra o jogo do bicho em bares de Jandaia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia rondas de rotina pela região quando notou o suspeito estacionando a moto em um local escuro e isolado. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista desceu rapidamente do veículo e tentou se esconder atrás de um caminhão.

A atitude suspeita motivou a abordagem. Logo ao ser parado e questionado sobre a tentativa de fuga, o homem confessou que estava ali para entregar drogas. Durante a revista no compartimento de carga da motocicleta — que simulava um veículo de entregas —, os policiais encontraram a maconha dividida em um tablete maior e duas porções menores embaladas em plástico.

A moto não possuía registro de roubo, mas era utilizada como ferramenta para o comércio ilegal. Diante do flagrante, o suspeito foi algemado e encaminhado à delegacia da cidade, juntamente com a droga, um aparelho celular e o veículo apreendido, ficando à disposição da Justiça.