Falso comprador foge com iPhone de R$ 7 mil em Apucarana

Um homem teve seu aparelho celular furtado na tarde de domingo (21) na Vila Nova, em Apucarana. O crime aconteceu no momento em que a vítima tentava concluir a venda do equipamento, avaliado em R$ 7,1 mil, para uma pessoa que conheceu por meio de uma plataforma de vendas online.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o vendedor havia anunciado um iPhone 17 Pro, na cor prata, e passou a negociar com um suposto interessado por um aplicativo de mensagens. As partes combinaram um encontro na Rua Luís Fácio para a entrega do produto e o pagamento.

Ao chegar ao local combinado, o vendedor tocou a campainha da residência, mas foi surpreendido ao ser informado pelo morador de que a pessoa com quem ele negociava não morava ali.

Logo em seguida, um rapaz, que aparentava ser adolescente, aproximou-se da vítima. Ele afirmou que havia sido enviado para retirar o celular e que faria o pagamento usando um cartão de crédito. Durante a conversa, o jovem pediu para segurar o aparelho alegando que precisava tirar uma foto e enviar para a responsável pela compra.

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Aproveitando-se do momento em que o celular foi entregue em suas mãos, o rapaz correu em direção à linha férrea da região. Uma pessoa que acompanhava o vendedor no momento da entrega chegou a correr atrás do suspeito para tentar recuperar o telefone, mas não conseguiu alcançá-lo.

A Polícia Militar foi chamada ao local, registrou o caso e orientou a vítima sobre como proceder para tentar identificar os responsáveis pelo crime junto à Polícia Civil.



