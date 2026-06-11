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CRIME

Falso cliente furta iPhone 17 de motorista de aplicativo em Apucarana

Vítima viajou de Rolândia para fazer a entrega; suspeito fugiu a pé e moradores relatam que casos parecidos já aconteceram na mesma rua

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:02:19 Editado em 11.06.2026, 08:02:09
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Falso cliente furta iPhone 17 de motorista de aplicativo em Apucarana
Autor Motorista de aplicativo foi alvo de furto em Apucarana - Foto: Freepik

Um motorista de aplicativo teve um celular de última geração furtado na quarta-feira (10) no Núcleo Habitacional Shangrilá, em Apucarana. O crime ocorreu no exato momento em que o trabalhador realizava a entrega do aparelho para um suposto comprador.

-LEIA MAIS: Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana

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O motorista viajou da cidade de Rolândia até Apucarana exclusivamente para finalizar a entrega de um iPhone 17. Ao chegar ao endereço combinado, na Rua Massaharo Tatesuzi, um homem já o aguardava na calçada, passando-se pelo cliente. Durante a conversa, o golpista pediu para examinar o telefone, pegou o aparelho das mãos da vítima e fugiu correndo em direção à linha férrea que dá acesso ao Núcleo Habitacional Michel Soni.

A vítima chegou a correr atrás do criminoso, mas não conseguiu alcançá-lo. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, porém, o suspeito não foi localizado.

De acordo com as informações repassadas à polícia, o autor do furto é um homem com cerca de 1,80m de altura, e possui tatuagens nas costas das mãos. No momento do crime, ele usava chinelos, bermuda e um moletom escuro.

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Um detalhe que chamou a atenção das equipes é que um morador da mesma rua relatou que uma situação idêntica aconteceu no local poucos dias antes. A polícia tentou rastrear o número de telefone usado pelo criminoso para negociar o aparelho, mas não foi possível identificar o titular da linha até o momento. A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.


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