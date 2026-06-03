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CRIME

Falso cliente furta celular de vendedor durante entrega em Apucarana

De acordo com o relato do trabalhador à Polícia Militar (PM), a negociação do telefone aconteceu por meio de um aplicativo de mensagens

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 07:50:51 Editado em 03.06.2026, 07:50:45
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Falso cliente furta celular de vendedor durante entrega em Apucarana
Autor Suspeito furtou celular de vendedor - Foto: Reprodução

Um revendedor de celulares de Maringá teve um aparelho furtado das próprias mãos ao tentar realizar uma entrega na tarde de terça-feira (2), no Jardim Marissol, em Apucarana. O crime aconteceu após a vítima ser atraída para um endereço falso por um homem que se passava por comprador.

-LEIA MAIS: Nova regra sobre trabalho em feriados: saiba o que muda para os setores comerciais de Apucarana

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De acordo com o relato do trabalhador à Polícia Militar (PM), a negociação do telefone aconteceu por meio de um aplicativo de mensagens. Para esconder a verdadeira identidade e ganhar confiança, o criminoso usava um nome fictício e mantinha a foto de um bebê em seu perfil.

Ao chegar no local combinado para finalizar a venda, o vendedor apresentou o produto. Neste momento, o falso cliente puxou o aparelho rapidamente da mão da vítima e fugiu a pé em direção a uma área de mata próxima. O trabalhador ressaltou aos policiais que a ação aconteceu de forma repentina, mas sem nenhum tipo de violência física, ameaça verbal ou uso de armas.

No local, foi constatado que o suspeito não era morador da residência informada para a entrega, usando a rua apenas como ponto de encontro para aplicar o golpe.

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Apesar da ação rápida, a vítima conseguiu tirar uma foto do suspeito instantes antes da fuga. Na imagem repassada às autoridades, o homem aparece vestindo um boné e um moletom de cor azul acinzentada.

A PM registrou a ocorrência e realizou patrulhamentos por toda aquela região, mas o criminoso não foi localizado. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que poderá usar a fotografia tirada pela vítima para tentar identificar o autor do furto.


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Apucarana furto de celulares golpe de entrega maringa negociação online polícia civil
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