Falso cliente furta celular de vendedor durante entrega em Apucarana
De acordo com o relato do trabalhador à Polícia Militar (PM), a negociação do telefone aconteceu por meio de um aplicativo de mensagens
Um revendedor de celulares de Maringá teve um aparelho furtado das próprias mãos ao tentar realizar uma entrega na tarde de terça-feira (2), no Jardim Marissol, em Apucarana. O crime aconteceu após a vítima ser atraída para um endereço falso por um homem que se passava por comprador.
-LEIA MAIS: Nova regra sobre trabalho em feriados: saiba o que muda para os setores comerciais de Apucarana
De acordo com o relato do trabalhador à Polícia Militar (PM), a negociação do telefone aconteceu por meio de um aplicativo de mensagens. Para esconder a verdadeira identidade e ganhar confiança, o criminoso usava um nome fictício e mantinha a foto de um bebê em seu perfil.
Ao chegar no local combinado para finalizar a venda, o vendedor apresentou o produto. Neste momento, o falso cliente puxou o aparelho rapidamente da mão da vítima e fugiu a pé em direção a uma área de mata próxima. O trabalhador ressaltou aos policiais que a ação aconteceu de forma repentina, mas sem nenhum tipo de violência física, ameaça verbal ou uso de armas.
No local, foi constatado que o suspeito não era morador da residência informada para a entrega, usando a rua apenas como ponto de encontro para aplicar o golpe.
Apesar da ação rápida, a vítima conseguiu tirar uma foto do suspeito instantes antes da fuga. Na imagem repassada às autoridades, o homem aparece vestindo um boné e um moletom de cor azul acinzentada.
A PM registrou a ocorrência e realizou patrulhamentos por toda aquela região, mas o criminoso não foi localizado. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que poderá usar a fotografia tirada pela vítima para tentar identificar o autor do furto.