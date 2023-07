Falso assalto mobiliza viaturas da PM, mas era rapaz com "alucinação"

PM enviou várias viaturas para o endereço do suposto assalto

A informação de um suposto roubo praticado por quatro bandidos armados em uma residência no Núcleo João Paulo, em Apucarana, mobilizou todas as viaturas da Polícia Militar (PM) de plantão na madrugada desta sexta-feira (7). Ao chegar ao local, no entanto, os policiais constaram que o chamado ocorreu por conta da alucinação de um usuário de drogas.

Segundo a PM, um rapaz começou a gritar dentro de casa que estava sendo assaltado por quatro bandidos. Os irmãos e pais se trancaram no quarto e acionaram o 190, informando sobre o suposto roubo.

Uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e percebeu moradores da casa pulando pela janela para fugir dos supostos criminosos, inclusive com roupas íntimas. Todas as viaturas disponíveis foram chamadas e a rua isolada.

Quando a PM entrou na residência, encontrou um rapaz com alucinações por conta da suposta ausência de drogas. Os moradores foram orientados e os policiais retomaram o patrulhamento na cidade.

