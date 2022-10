Falsa “viatura” aborda motorista e ladrões levam veículo, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem parou o veículo e ao descer, foi abordado por quatro ladrões

Um homem de 45 anos foi abordado por uma falsa “viatura” na noite desta quinta-feira, 27, no Distrito Caixa de São Pedro, em Apucarana. Ele teve o carro roubado por ladrões armados.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima contou que estava retornando para sua residência, quando uma pick-up Fiat Toro cor preta, com um giroflex ligado nas cores azul e vermelho, assim como uma viatura, deu ordem de abordagem a ele. O homem então parou o veículo e ao descer, foi abordado por quatro ladrões, sendo três deles armados e todos usando capuz. Eles deram voz de roubo, e levaram o veículo van modelo Fiat Sprinter na cor branca, deixando a vítima em uma estrada rural distante do local.

LEIA MAIS: Carro furtado na madrugada em Apucarana é encontrado sem peças

continua após publicidade .

Ao conseguir contato com a PM, o motorista não soube informar a placa do veículo levado, que é da empresa onde ele trabalha, não sendo possível gerar o alerta de furto/roubo no sistema de imediato. Ele foi orientado a procurar a delegacia assim que conseguir a informação para complemento do boletim.

Siga o TNOnline no Google News