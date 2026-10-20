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ZONA NORTE

Falsa cova com forte odor mobiliza polícia e bombeiros em Apucarana

Morador acionou as autoridades após encontrar terra mexida no Parque Industrial Zona Norte IV, mas escavação descartou crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Falsa cova com forte odor mobiliza polícia e bombeiros em Apucarana
Autor Caso foi registrado na Rua Adélia Visioli Barreto - Foto: Google Street View

Uma denúncia sobre uma possível cova rasa mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no início da tarde de segunda-feira (19), em Apucarana. A suspeita, no entanto, foi rapidamente descartada após as buscas revelarem que o local abrigava apenas a carcaça de um cachorro de grande porte.

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O caso foi registrado na Rua Adélia Visioli Barreto, na região do Parque Industrial Zona Norte IV. A polícia foi acionada por um solicitante que encontrou um amontoado de terra exalando um cheiro muito forte e desconfiou que pudesse se tratar de um corpo humano ocultado no local.

Para averiguar a situação com segurança, os policiais solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros, que assumiu o trabalho de escavação no ponto exato indicado pela denúncia. Ao removerem a camada de terra, as autoridades constataram tratar-se do animal morto, não havendo qualquer outro indício de crime ou anormalidade na área.

Com a situação esclarecida e a ausência de materialidade criminal, o caso foi dado por encerrado pelas equipes ainda no próprio local.

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Apucarana Corpo de Bombeiros denuncia investigação POLICIA MILITAR
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