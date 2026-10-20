Falsa cova com forte odor mobiliza polícia e bombeiros em Apucarana
Morador acionou as autoridades após encontrar terra mexida no Parque Industrial Zona Norte IV, mas escavação descartou crime
Uma denúncia sobre uma possível cova rasa mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no início da tarde de segunda-feira (19), em Apucarana. A suspeita, no entanto, foi rapidamente descartada após as buscas revelarem que o local abrigava apenas a carcaça de um cachorro de grande porte.
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O caso foi registrado na Rua Adélia Visioli Barreto, na região do Parque Industrial Zona Norte IV. A polícia foi acionada por um solicitante que encontrou um amontoado de terra exalando um cheiro muito forte e desconfiou que pudesse se tratar de um corpo humano ocultado no local.
Para averiguar a situação com segurança, os policiais solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros, que assumiu o trabalho de escavação no ponto exato indicado pela denúncia. Ao removerem a camada de terra, as autoridades constataram tratar-se do animal morto, não havendo qualquer outro indício de crime ou anormalidade na área.
Com a situação esclarecida e a ausência de materialidade criminal, o caso foi dado por encerrado pelas equipes ainda no próprio local.