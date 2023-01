Falsa cliente furta lápis de cor e tenta roubar mochila em Apucarana

Da Redação

A autora furtou três caixas de lápis de cor Faber Castell, no valor de R$ 240

Uma falsa cliente de livraria e papelaria localizada no Centro de Apucarana tentou furtar uma mochila, mas foi pega por um dos funcionários do estabelecimento. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (13).

Ao chegar no local, os policiais conversaram com a supervisora da loja. Ela contou que a mulher entrou no local se passando por cliente e em seguida, saiu com uma mochila sem pagar. Ela foi alcançada e o objeto recuperado.

Através de imagens da câmera de segurança, a equipe também constatou que anteriormente a mesma autora furtou três caixas de lápis de cor Faber Castell, no valor de R$ 240. Conforme a PM, foi realizado patrulhamento na região da livraria, mas a mulher não foi localizada até o momento.

