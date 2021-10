Da Redação

Falecimentos neste sábado (16) em Apucarana e região

Veja os falecimentos divulgados neste sábado (16) pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

JOVEM FLOR, 64 anos. O velório ocorre na Capela do Pirapó e o sepultamento será as 16 horas, deste sábado, no Cemitério do Pirapó.

Elpidio Bazan, 75 anos. O sepultamento ocorre neste sábado, no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

Nelson Horchulhak, 59 anos. O sepultamento ocorre neste sábado, no Cemitério Municipal de Faxinal.

Sebastiana Avellar da Silva, 86 anos. O sepultamento ocorre neste sábado, no Cemitério Municipal de Arapuã.

Laura Leite de Lima, 83 anos. O sepultamento ocorre neste sábado, no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.