Falecimentos e sepultamentos neste feriado em Apucarana e região

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira, feriado de 7 de Setembro, em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).



Iolanda Firmino Franciscon, 75 anos. Velório ocorre na Capela do Distrito do Pirapó. O sepultamento será às 15 horas desta quinta-feira (7) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Maria José Matias, 84 anos. Velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 10 horas desta quinta-feira (07), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Gonçalo Fortunato da Silva,72 anos. Velório na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às16 horas desta quinta-feira (07), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

GRANDES RIOS

Luzia Dias do Prado de Almeida, 56 anos. Velório ocorre no Salão da Igreja Assembleia de Deus de Grandes Rios. O sepultamento será nesta quinta-feira (07), no Cemitério de Grandes Rios. Até a publicação deste obituário o horário não havia sido divulgado.

GODOY MOREIRA

Maria Sebastiana Severino, 69 anos. O velório ocorre na Capela de Godoy Moreira. Até a publicação deste obituário onão havia informação sobre data e horário do sepultamento.

