LAURENTINA RAMOS BERNARDO, 84 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está marcado para as 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

ODETE GUILHEN CARRASCO, 73 anos. O Velório acontece na Capela Central. O Sepultamento está marcado para as 15 horas, no Cemitério Portal do Céu.