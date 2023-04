Falecimentos e sepultamentos em Apucarana e região neste domingo (30)

Da Redação

As informações são da Aserfa

Confira os falecimentos e sepultamentos divulgados pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) neste domingo (30).

Leonardo José da Silva, 85 anos. O velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O sepultamento será neste domingo (30), às 16 horas no Cemitério Portal do Céu em Apucarana.

Joaquim Brizola, 94 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento será às16 horas deste domingo (30), no Cemitério Municipal Cristo Rei de Apucarana.

Angelina Bizão Machado, 95 anos. O velório ocorre na Capela do Pirapó. O sepultamento será às 13 horas deste domingo (30), no Cemitério do Distrito do Pirapó.

Maria Margarete Alves da Silva, 59 anos. O velório ocorre na Capela do Ponta Grossa e o sepultamento será às 11 horas deste domingo (30), no Cemitério Portal do Céu.

Angelina Verraschin Ballan, 91 anos. O velório ocorre na Capela Central e o sepultamento às 10 horas deste domingo (30), no Cemitério Cristo Rei de Apucarana.

Sônia Luiza da Silva, 53 anos. O velório ocorre na Capela da Vila Reis e o velório será às 9 horas deste domingo (30) no Cemitério Cristo Rei

BORRAZÓPOLIS

Marlene Giroldo Davanço, 75 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Borrazópolis e o sepultamento será neste domingo (30) no Cemitério de Borrazópolis. Até a publicação deste obituário o horário não havia sido divulgado.

RIO BOM

Roberto Natal dos Santos, 53 anos. O velório ocorre na Capela Municipal de Rio Bom. O sepultamento será neste domingo (30) Cemitério Municipal de Rio Bom. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

